Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken can verdi
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Ş.K. idaresindeki 70 ABP 018 plakalı hafif ticari araç, Urgan Mahallesi 1993. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Çapan'a (66) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çapan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
