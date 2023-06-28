Karşılıklı iki daireyi aynı anda kiraladı: Birinde oturdu, diğerinde uyuşturucu yetiştirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendirerek daireye giren jandarma ekipleri, dairenin birisinde uyuşturucu yetiştirildiğini ve içeride bir odada laboratuvar kurulduğunu gördü.

Kenevir köklerine imha edilmek üzere el konulurken, zanlı da gözaltına alındı.

Yapılan incelemede zanlının iki daireyi aynı anda kiraladığı birinde oturup diğerinde laboratuvar kurarak uyuşturucu yetiştirdiği tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişinin tutuklandığı öğrenildi.

"KİRACISININ KİM OLDUĞUNU, NE YAPTIĞINI BİLMİYOR SADECE GELECEK KİRAYA BAKIYOR"



Mahallesinde birçok kişinin öğrencilerden kaynaklı ev satın alıp, dayalı döşeli olarak kiraya verdiğini belirten Muhtar Önder Can şöyle konuştu:

“Kimsenin ticaretine ve yaptığı işe karışmak gibi bir lüksümüz yok. Ne var ki son zamanlarda mahalle sakinlerimizden gelen şikayetler üzerine mahallemizin önem arz eden iki sorununu paylaşmak istiyorum. Bu sorunlar, bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceğini karartacak olaylar. Bu olaylar karşısında sessiz kalamam. Mahallemizde bazı ev sahipleri evlerini emlakçı aracılığıyla kiraya veriyor. Kiracısının kim olduğunu, ne yaptığını bilmiyor. Sadece gelecek kiraya bakıyor. Bu da beraberinde bugün yaşadığımız sorunları getiriyor.''

