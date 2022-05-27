Kars'ın kargo çetesi yakayı ele verdi

Kars'ın kargo çetesi, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çökertildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars merkezli 4 ilde düzenlendi.

Operasyonda, kargo dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 2’si kadın 15 kişi yakalandı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, Digor Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

4 AY BOYUNCA TAKİP ETTİLER



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu önceki gün Kars, İzmir, İstanbul ve Mersin’de eşzamanlı olarak şafak vaktinde düzenlediği operasyonla çökerttiği ‘kargo çetesi'nin 570 vatandaşın e-Devlet giriş bilgileri ile 53 milyon 700 bin vatandaşa ait kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı tespit edildi.

Çetenin, dijital olarak hazırlanmış basıma hazır sahte polis, asker, MİT, avukatlık kimlikleri ile vatandaşları ağlarına düşürdüğü öğrenildi.