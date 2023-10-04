Karşıya geçmek isterken kamyonunun altında kaldı

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından biri hafriyat kamyonunun altında kaldı. Bir süre kamyonun altında sürüklenen Sevim Şenkal, hayatını kaybetti.

Karşıya geçmek isterken kamyonunun altında kaldı

Arnavutköy Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde saddenin karşısına geçmeye çalışan iki kadın, trafiğin durduğu an karşıya geçmek için yürümeye başladı.

Bir hafriyat kamyonunun önünden geçen kadınlar, bu sırada kamyonun hareket etmesi üzerine araçtan kaçamadı. Kamyonun çarptığı kadınlardan Hanife Memiş yol kenarına savrulup hafif şekilde yaralanırken, Sevim Şenkal ise kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Memiş hastaneye kaldırılırken, arkadaşı Sevim Şenkal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken, çalışma sırasında Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

Karşıya geçmek isterken kamyonunun altında kaldı - 1

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde duran trafiği fırsat bilen kadınların ellerindeki pazar arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, hareket eden hafriyat kamyonunun altında kaldığı ve çevredeki vatandaşların kaza yerine doğru koştuğu görüldü.

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