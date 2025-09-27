Karşıya geçmek isterken TIR'ın çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Konya - Adana Kara yolu üzeri Ereğli Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki TIR, yolun karşısından karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Eren Özcan'a (20) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemelerin ardından Eren Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.