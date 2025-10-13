Karşıya geçmek isteyen yaşlı adama TIR çarptı

Kütahya'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya TIR çarptı. 70 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı.

-Afyonkarahisar kara yolu köprülü kavşağı çıkışında trafik kazası meydana geldi.

İsmail S.'nin kullandığı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet E.’ye çarptı. Refüje savrularak kaldırım taşlarına çarpan Mehmet E., ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR şoförü İsmail S., ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

