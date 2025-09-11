Karşıya geçmek istiyordu, feci şekilde can verdi
Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çine ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.
M.Ö. yönetimindeki 35 AH 0346 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Faik Özçelik'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özçelik sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Faik Özçelik, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.Ö. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
