Karşıya geçmek istiyordu, feci şekilde can verdi
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Latife Karaçil, yaşamını yitirdi.
Manisa'da bir kişi otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Salihli'ye bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi.
Turgutlu'dan Salihli yönüne giden O. A.'nın kullandığı 45 SC 3660 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Karaçil'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Latife Karaçil'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Karaçil, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
