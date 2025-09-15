Karşıya geçmek istiyordu, otomobil çarptı
Bolu'da bir otomobil, D100 Karayolu'nda karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı.
Bolu'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu'nda Gölyüzü Mahallesi'nin Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünde seyreden G.T. idaresindeki 67 AAB 284 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.İ. isimli yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan N.İ., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralı N.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Bolu