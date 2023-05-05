Karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

"BU NOKTADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"



Kazaya şahit olan İsmail Gözütok, "Bir kadın karşıdan karşıya geçerken sürekli kazaların olduğu bu noktada yine kaza oldu. Kadın karşıya geçmeye çalışırken arabayı fark etmedi. Bir anda araba vurdu. Biz diş kliniği çalışanları olarak müdahalemizi yaptık, hemen ambulansı aradık hastaneye kaldırıldı. Bu noktada sürekli kazalar oluyor. Hatta bugünkü kazadan 1 saat sonra yine büyük bir kaza tehlikesi atlatıldı. Buraya üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz. Sürekli aynı kazalara şahit oluyoruz burada." dedi.