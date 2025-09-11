Karşıyaka Belediyesi'nde grev: Sokaklarda çöp yığınları oluştu

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi ve 35 gündür eylemde olan Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, dün sabah ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bıraktıklarını duyurdu.

İşçiler, maaş ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıklarını belirtti.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

İşçilerin iş bırakma eylemi nedeniyle Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

