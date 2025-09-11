Karşıyaka Belediyesi'nde grev: Sokaklarda çöp yığınları oluştu
İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bırakınca ilçede çöpler toplanmadı. Grev nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu.
İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi ve 35 gündür eylemde olan Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, dün sabah ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bıraktıklarını duyurdu.
İşçiler, maaş ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıklarını belirtti.
ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU
İşçilerin iş bırakma eylemi nedeniyle Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.
Biriken çöplerden ve oluşan kötü kokudan ise vatandaş rahatsızlık duydu.
