Karşıyaka sahilinde dehşet: Ortaokul öğrencisi Erdem öldürüldü

İzmir 'de ortaokul öğrencisi bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde meydana geldi.

Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.