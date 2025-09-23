Karşıyaka'da işçiler grevde: Sokaklar çöplerle doldu
Maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle işçilerin iş bırakma eylemi gerçekleştirdiği İzmir Karşıyaka'da çöp sorunu giderek büyüyor.
Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık bin 800 işçi dün, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.
Karar üzerine ilçede bazı cadde ve sokaklarda biriken çöpler kötü koku ve görüntü oluşturdu.
"SİNEKLERDEN VE KOKUDAN ÇOK ŞİKAYETÇİYİZ"
Çöp sorunun çözümü için belediyeye defalarca dilekçe verdiğini anlatan Esnaf İsmail Karataş, "Son 6-7 aydır biz bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Sineklerden, kokudan çok şikayetçiyiz. Belediye işçilerine de hak veriyoruz uzun zamandır maaş alamıyorlar ama bizim günahımız ne? Biz burada esnafız. Biz gıda satıyoruz, her şeyimiz dört dörtlükken dışarıdan gelen sineklere yetişemiyoruz." dedi.
