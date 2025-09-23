Karşıyaka'da işçiler grevde: Sokaklar çöplerle doldu

"SİNEKLERDEN VE KOKUDAN ÇOK ŞİKAYETÇİYİZ"

Çöp sorunun çözümü için belediyeye defalarca dilekçe verdiğini anlatan Esnaf İsmail Karataş, "Son 6-7 aydır biz bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Sineklerden, kokudan çok şikayetçiyiz. Belediye işçilerine de hak veriyoruz uzun zamandır maaş alamıyorlar ama bizim günahımız ne? Biz burada esnafız. Biz gıda satıyoruz, her şeyimiz dört dörtlükken dışarıdan gelen sineklere yetişemiyoruz." dedi.