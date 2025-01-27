Karşıyaka'da bıçaklı kavga

Alınan bilgiye göre, Bostanlı Mahallesi'nde Ö.H. (22) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Ö.H. bıçakla sırtından yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Polis, olaya karışan 6 zanlıyı gözaltına aldı.