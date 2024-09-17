Karşıyaka'nın eski belediye başkanı Nevzat Çobanoğlu hayatını kaybetti (Nevzat Çobanoğlu kimdir?)

Eski Karşıyaka belediye başkanı Nevzat Çobanoğlu hayatını kaybetti. Çobanoğlu, 1980-1989 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Karşıyaka'nın eski belediye başkanı Nevzat Çobanoğlu hayatını kaybetti (Nevzat Çobanoğlu kimdir?)

Karşıyaka Belediyesi Nevzat Çobanoğlu'nun vefat haberini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada; "Karşıyakamıza yaptığı hizmetlerle hafızalarımızda yer edinen eski Belediye Başkanımız Nevzat Çobanoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Karşıyaka'nın eski belediye başkanı Nevzat Çobanoğlu hayatını kaybetti (Nevzat Çobanoğlu kimdir?) - 1

NEVZAT ÇOBANOĞLU KİMDİR?

Nevzat Çobanoğlu 1932 Malatya doğumlu. Harp Okulu, Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademileri mezunudur. Hava Kuvvetleri Jet Öğretmenliği, Filo Komutanlığı ve Harekât Komutanlığı, Harp Akademileri Öğretim Üyeliği, Sofya Askerî Ataşeliği, Karşıyaka Belediye Başkanlığı, TBMM XIX. Dönem İzmir Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

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