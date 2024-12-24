Taksiyle buz tutan gölün üzerine çıktı

Buz tutan Çıldır Gölü, her gün bir farklı görüntüye ev sahipliği yapıyor. Çıldır Gölü’ne gelen Karslı taksici, buz tutan göl üzerine taksisiyle çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi

Taksiyle buz tutan gölün üzerine çıktı

’ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü bölgesinde bulunan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. 

Taksiyle buz tutan gölün üzerine çıktı - 1

’tan Taşbaşı köyüne müşterilerini götüren taksici, müşterilerini bıraktıktan sonra yaklaşık 30 santim buz kalınlığına ulaşan göl üzerine taksisiyle çıkarak gövde gösterisi yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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