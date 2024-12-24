Taksiyle buz tutan gölün üzerine çıktı

Kars ’ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü bölgesinde bulunan Çıldır Gölü yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kars’tan Taşbaşı köyüne müşterilerini götüren taksici, müşterilerini bıraktıktan sonra yaklaşık 30 santim buz kalınlığına ulaşan göl üzerine taksisiyle çıkarak gövde gösterisi yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.