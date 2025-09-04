Kars’ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kent merkezinde sokak satıcıları ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile birlikte uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanmaya yarayan aparatlar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

"TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan M. M. (30) ve N. Ş. (25 gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.