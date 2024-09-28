Kars'ta 3 araçlık zincirleme trafik kazası

Kars'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ta 3 araçlık zincirleme trafik kazası

-Ardahan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 2 minibüs ile bir kamyonet, Sebze Hali mevkisinde çarpıştı. Saman yüklü kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan G.A, D.Ç, T.Ç. ve E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

KAPALI YOL AÇILDI

Kaza sonrası kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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