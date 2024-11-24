Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04,47'de merkez üssü Kars'ın Kağızman ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.