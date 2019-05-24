İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, ülkeye yasal olmayan yollarla giren düzensiz göçmenleri yakalamak için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 49 kişi yakalandı.
Kişi başına 3 bin 589 lira olmak üzere toplam 175 bin 861 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler ülkelerine gönderildi.
Kars'ta 49 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, ülkeye yasal olmayan yollarla giren düzensiz göçmenleri yakalamak için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.