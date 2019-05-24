İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, ülkeye yasal olmayan yollarla giren düzensiz göçmenleri yakalamak için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu 49 kişi yakalandı.

Kişi başına 3 bin 589 lira olmak üzere toplam 175 bin 861 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler ülkelerine gönderildi.