Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.



Ekipler, il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmada, 2'sinin üzerinde sahte pasaport bulunan, diğerlerinde hiçbir kimlik olmayan 6 Afganistan uyrukluyu yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.