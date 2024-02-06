Kars’ta 6 Şubat için anlamlı sergi

Kars’ta, 6 Şubat depremlerinin 1’inci yıldönümünde fotoğraf sergisi açıldı.

Açılışı yapılan sergi daha sonra protokol üyeleri tarafından gezildi. Anlamlı fotoğraf sergisinde duygulu anlar yaşanırken, Vali Ziya Polat, Devletin depremin yaralarını kısa sürede sardığını söyledi.



Öte yandan, Bedesten Bölgesi’nde Vali Ziya Polat’ın açılışını yaptığı fotoğraf sergisinde depremden etkilenen illerden fotoğraf kareleri yer aldı. Sergi gün boyu açık kalacak.