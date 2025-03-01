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Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı. Bir kişi göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İş yeri sahibi F.A. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

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