Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı. Bir kişi göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
İş yeri sahibi F.A. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Düzensiz Göçmen
- Türkiye
- Göçmen
- Kars