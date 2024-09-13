Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, " kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Digor ilçesi Dağpınar beldesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında ekipler, arazide yaya ilerleyen şüphelileri tespit etti.

Ekipler, yaptıkları kontrolde, Afganistan uyruklu şüphelilerin, yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Yakalanan 7 düzensiz göçmene, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında 159 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili bir organizatörün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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