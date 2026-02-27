Ramazan imsakiyesi banner
Kars'ta 77 köy yolu ulaşıma kapandı

27.02.2026 02:50

Son Güncelleme: 27.02.2026 02:59

Anadolu Ajansı
AA

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı bir çok bölgede ulaşımda aksamalara neden oldu.

 

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars kent merkezinde 9, Akyaka'da 10, Arpaçay'da 18, Digor'da 19, Kağızman'da 3, Sarıkamış'ta 5, Susuz'da ise 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

 

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

