Kars'ta 77 köy yolu ulaşıma kapandı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı bir çok bölgede ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars kent merkezinde 9, Akyaka'da 10, Arpaçay'da 18, Digor'da 19, Kağızman'da 3, Sarıkamış'ta 5, Susuz'da ise 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.