Kars'ta 77 köy yolu ulaşıma kapandı
27.02.2026 02:50
Son Güncelleme: 27.02.2026 02:59
Anadolu Ajansı
AA
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı bir çok bölgede ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars kent merkezinde 9, Akyaka'da 10, Arpaçay'da 18, Digor'da 19, Kağızman'da 3, Sarıkamış'ta 5, Susuz'da ise 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.