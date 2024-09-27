Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 3'ü kadın 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda il genelinde yapılan çalışmalarda, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadın ile Afganistanlı 5 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla K.H.K. (38) gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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