Kars'ta 8 kişinin öldüğü kazada "şoför uyudu" iddiası

Kars’ta 8 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin de yaralandığı otobüste bulunan yolcu, ‘şoförün uyuduğunu’ iddia etti.

Kazadan kurtulan yolculardan biri olan Sinan Kırıktaş'ın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

Ankara'dan annesi ve yeğenleriyle birlikte Kars'a gitmek için bindiği otobüste yaşadıklarını anlatan Kırıktaş, “En önden üçüncü sıradaydık biz. Sağ taraftan, sağ baş 1-2-3-8-9-11-12 numaralı koltuklardaydık. Ben uyumuyordum. Annem ve yeğenlerim uyuyordu. Şoför uyuya kaldı. Bir anda abi, abi dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken refüjden aşağı uçtuk. Sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk. 5 ya da 6'ıncı taklada ben camdan fırladım." dedi ve şöyle devam etti:

"İlkinde benim yeğenim sağ elimdeydi, sağ kolumdan tutup kaporta çarpınca, cam patlayınca sağ bileğim tutmayı bıraktım yavaşça ondan sonra zaten bir tek ona zarar gelmedi. Onun dışındakiler de peyderpey hepimiz rampanın aşağısına kadar gittik. Camdan fırladık o şekilde kurtulduk herhalde. Hatırlamıyorum o takladan sonra gözlerim kamaştı gözlerimi hiç kapatmadım. Annemi bileğinden tutuyordum.”