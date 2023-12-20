Kars'ta araçlara halılı soğuk önlemi

Soğukların etkili olduğu Kars'ta, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için ne bulduysa araçlarının üzerine örttü.

Kars'ta araçlara halılı soğuk önlemi

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü ’ta, vatandaşlar korumak istedikleri araçlarının üzerine kilim, halı ve battaniye serdi. Kars caddelerinde üzerleri örtülü araçlar ise soğuk havanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanmaya karşı araç sahipleri araçlarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor.

Kars'ta araçlara halılı soğuk önlemi - 1

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan koruyor.

Kars’ta soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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