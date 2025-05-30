Kars’ta baba hatırası traktörü 73 yıldır saklıyor

''TRAKTÖR AVUSTRALYA'DA ÜRETİLMİŞ''

Babası Kerim Yardımcı’nın ölene kadar traktörü tarımda kullandığını ifade eden Sırrı Yardımcı, "Babam ölene kadar bunu tarımda kullandı. Arıza yaptıktan sonra kullanamadım. Baba hatırası olarak saklıyorum. Gelene de diyorum ki ''Bununla babam tarım yaptı.'' Traktör Avustralya’da üretilmiş ama Alman-Avustralya malıdır" dedi.

Evinin bahçesinde 73 yıllık traktörü saklayan Sırrı Yardımcı, baba hatırasını çocuklarına anlatarak, kendinden sonrada çocuklarının traktöre sahip çıkmasını istiyor.

