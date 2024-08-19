Kars'ta belgesiz sucuklar imha edildi

Kars'ta gıda güvenliği denetimleri sırasında belgesiz sucuklar tespit edilerek imha edildi. Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, üretim ve satış belgeleri eksik olan sucuklar ele geçirildi.

Kars'ta belgesiz sucuklar imha edildi

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sucukların üretim yeri, içeriği ve son kullanma tarihi hakkında bilgi sağlayan belgelerin eksik olduğunu belirledi.

Bunun belgesiz sucuklar, imha edilmek üzere yetkililer tarafından toplandı. Toplanan sucuklar daha sonra imha edildi. Yetkililer, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak yapıldığını ve halk sağlığını korumak için titizlikle sürdürüldüğünü ifade edildi.

Vatandaşlara, gıda ürünlerinin etiket ve belgelerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Şüpheli ürünlerle karşılaşan vatandaşların, 174 Gıda Hattı'na başvurarak yetkililere bilgi verebilecekleri belirtildi.
Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetini sürdüreceğini ve tüketicilerin sağlığını korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini duyurdu.

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