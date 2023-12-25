Kars’ta beyaz esaret: 72 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı kent genelinde okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca engelli, hamile ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına idari izin verildi.



Kar ve tipiden dolayı merkeze bağlı 9, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 9, Digor’da 13, Sarıkamış’ta 17, Selim’de 13 ve Susuz’da 8 olmak üzere toplam 72 köyünün il merkezi ile bağlantısı kesildi. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin çalışmasını bölgede etkili olan tipi zaman zaman aksatıyor.

Öte yandan Kars-Göle-Ardahan, Kars-Çıldır-Ardahan ve Kars-Digor-Iğdır karayollarında da kar ve tipi ulaşıma izin vermiyor. Trafik ekipleri, zincirsiz araçların kent dışına çıkışına izin vermeyerek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kentte yüksek kesimlerde tipi etkisini sürdürüyor.