Kars'ta Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma tüfek ele geçirildi

Mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı aramada 1 ruhsatsız Mauser tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca mermisi, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 46 adet 7,62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı.



Operasyonda ele geçirilen Alman yapımı Mauser marka tüfeğin Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirlendi.



Tüfeğe ait çok sayıda mermi de bulundu.