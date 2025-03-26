Kars'ta can pazarı: 10 aylık bebekten acı haber

İl merkezinden Arpaçay ilçesi yönüne giden Tolga Akbaba yönetimindeki otomobil, Arpaçay yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Aydın'ın kullandığı araç, Akbaba yönetimindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Ali Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

10 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Kazada yaralanan sürücü Akbaba ile araçlardaki bebek Melih Alparslan, Elanur ve Şemistan Akbaba, Coşkun Aktaş, Sefehan Aydın, sağlık ekiplerince Arpaçay ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.



10 aylık Melih Alparslan Akbaba, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Akbaba'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.