Kars'ta çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandı

İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna iki gün önce düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise sağlık kontrolünden ardından adliyeye çıkarıldı.