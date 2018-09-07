Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doktoru darp eden kişinin tutuklandığı bildirildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesinde görevli Dr. Erhan Okay'ı darbeden Serhat Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Serhat Y. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Dr. Okay, dün hastaneye başvuran Serhat Y'ye müdahale ettiği sırada darp sonucu burnu kırılmıştı.
Kars'ta doktoru darp eden kişi tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doktoru darp eden kişi tutuklandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doktoru darp eden kişinin tutuklandığı bildirildi.