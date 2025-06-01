Kars'ta dört aracın karıştığı kaza: Dört kişi yaralandı

Kars'ta dört aracın karıştığı zincirleme kazada dört kişi yaralandı.

Kaza, Kars-Erzurum Karayolu'nda meydana geldi.

C.A. idaresindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari araç, H. Y. yönetimindeki 36 FC 789 plakalı hafif ticari araç ve S. K.'nın kullandığı 53 ADD 230 plakalı otomobille Azat köyü kavşağında çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar karşı şeritten gelen A.Ö. idaresindeki 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti.

Kazada bir araç devrilirken, bir araç ise trafik levhalarına çarparak durdurdu. Kazada araçlarda bulunan dört kişi yaralandı.