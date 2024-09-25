Kars’ta "duman" operasyonu

Kars’ta yasa dışı sigara imalathanesine dönüştürülen bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kars’ta "duman" operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde yasa dışı sigara imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 depoya düzenlenirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KOM ekiplerince depoda yapılan aramada; 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin 600 boş ve doldurulmuş makaron, 5 bin 500 boş sigara paketi, 210 mükerrer bandrol ve 217 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olay ilgili olarak gözaltına alınarak emniyete getirilen 1 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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