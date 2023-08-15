Kars'ta ehliyet sınavında 2 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı

Kars'ta ehliyet sınavında kameralı düzenekle kopya çeken 4 kişi ile onlara dışarıdan kopya veren 1 kişi suçüstü yakalandı.

Kars'ta ehliyet sınavında 2 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu okulda sınava giren A.D. (40), M.A. (29), M.D.(57) ve V.Y. (53) ile onlara dışarıdan kopya veren A.Y.’yi (37) suçüstü yakaladı.

Kars'ta ehliyet sınavında 2 kişi kopya düzeneğiyle yakalandı - 1

Şüphelilerin üst aramasında 4 kamera, 4 kulaklık, 4 mikrofon ve 3 modem ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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