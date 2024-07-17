Kars'ta evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Kars'ta ikametinde uyuşturucu ile sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kars'ta evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis ekiplerince 2 ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para ile farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 zanlı serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli V.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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