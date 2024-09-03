Kars’ta göllere 1 milyon 680 bin sazan balığı salındı

Kars’ta yerel ekosistemi desteklemek ve balıkçılık faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla il genelindeki göllere 1 milyon 680 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Kars’ta göllere 1 milyon 680 bin sazan balığı salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, ’taki göllere Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi’nden getirilen yavru sazan balıkları salındı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt Köyü sınırlarında bulunan Karakurt Barajı’na Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen programda yavru sazan balıkları Karakurt Barajı’nın serin sularında yüzerek gözlerden kayboldu.
Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce Sazan balığının salınmasıyla, bölgenin su ekosistemine olumlu katkılarda bulunulması ve yerel balıkçılığın gelişmesine destek olması hedefliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce 1 milyon 680 bin sazan yavrusu getirilmiş olup getirilen sazan yavrularından; 1 milyonu kadarı Çıldır Gölü’ne, 500 bini Karakurt Baraj Gölü’ne, 30 bini Arpaçay Baraj Göletine ve 150 bini ise Kars Baraj Gölüne bırakıldı.

Öne Çıkan Video

Diyabet cihazında geri ödeme sorunu: SGK sadece 20 TL'sini karşılıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaeli'de 173 suç kaydı ve 60 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kocaeli'de 173 suç kaydı ve 60 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

ÇKS kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek?

ÇKS kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek?

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Türkiye Brics üyesi olacak mı, gündemde erken seçim var mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Türkiye Brics üyesi olacak mı, gündemde erken seçim var mı?

Menteşe'de trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

Menteşe'de trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

Devlet Bahçeli'den teğmenlerin mezuniyet törenine ilişkin açıklama

Devlet Bahçeli'den teğmenlerin mezuniyet törenine ilişkin açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...