Kars'ta gün doğumu büyüledi

Erken saatlerde uyanan gökyüzünde beliren o eşsiz renk cümbüşüne tanıklık etti. Baraj golüyle bütünleşen gün doğumu, kartpostal görüntü ortaya çıkarlardı.

Bulutların arasına süzülen kızıl ve turuncu tonlar, Kars'ın güzelliğini birkez daha gözler önüne serdi.

Kars'ın her mevsim başka güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar yerli ve yabancı turistleri kente davet etti.