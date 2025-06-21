Kars’ta, haziran ayının ortasında karla mücadele

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Tuygun köyü yaylasında, hayvanlarını meralara çıkaran besicilerin mağduriyet yaşamaması için yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor.



Yaklaşık 3 bin rakımdaki çalışmalarda iş makinelerinin zaman zaman zorlandığı da görüldü. Yollarının açılmasına sevinen vatandaşlarda zaman zaman ekiplere destek oluyor.