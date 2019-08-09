İlçenin Yukarı Damlapınar köyünde, Çelik ve Yıldırım aileleri arasında arazi anlaşmazlığı dolayısıyla başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.



Bu ailelerin diğer üyelerinin de karıştığı, dirgen, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan H.Y. ve K.Ç. buradan Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.



Olaya ilişkin 15 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, köyde başka bir kavga yaşanmaması için güvenlik tedbiri aldı.

