Kars'ta iki otomobil çarpıştı

Kars'ta M.A. idaresindeki 34 RR 4809 plakalı otomobil, yoğun sis ve buzlanmanın bulunduğu Kars-Digor kara yolu TOKİ kavşağında, polis memuru C.B. yönetimindeki 66 ABP 327 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, polis memuru C.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

C.B, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.



Öte yandan, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, başka kazaların olmaması için ekipler yaklaşık 1 kilometre öncesinde sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

