Kars'ta kaçak kazıya suçüstü: 9 gözaltı

Kars'ta Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 9 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kamyonet, 2 dedektör, 2 kürek, 2 kazma ve 1 levyeye el konuldu.



Gözaltına alınan H.D, A.D, O.D, C.D., H.D., M.D, A.D, F.D. ve F.Ö.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.