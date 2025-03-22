Kars’ta kar aniden bastırdı, tipi zor anlar yaşattı

Kars’ta aniden bastıran kar yağışı, sokakları beyaza bürüdü.



Meteoroloji yetkilileri, kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olacağını belirtirken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.



Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Yağışın devam ettiği Kars’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.