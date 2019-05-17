Kars'ın Sarıkamış ilçesi Ortakale köyünde pazar günü evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade (3) için bölgede aynı gün başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.



Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi katılıyor.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da destek veriyor.



Özellikle çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen derede sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler bugün de Kazıkkale köyü köprüsünden Ortakale köyüne kadar olan dere yatağı ve arazide arama yapıyor.



AYAKKABISI DERE KENARINDA BULUNDU



Kazıkkale köyü köprüsü yakınlarında Sarıkamış JAK timlerince yapılan aramada küçük kızın ayakkabısı bulundu.



Ekiplerin köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulduğu ayakkabının küçük Nurcan'a ait olduğu anne Yadigar ve baba Hayrettin Sade tarafından da teyit edildi.



DAHA ÖNCE DE ETEĞİ BULUNMUŞTU



Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde evlerinin yanında oyun oynarken 12 Mayıs Pazar günü kaybolan Nurcan Sade için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu minik çocuğa ait etek dere kenarında bulunmuştu.