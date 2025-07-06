Kars’ta kayıp 8 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı

Kars Cumhuriyet Caddesi üzerinde ikamet eden Melih Ö. (6), saat 17.00 sıralarında ablasının yanına gitmek üzere evden ayrıldı.

Ancak küçük çocuktan bir daha haber alınamadı. Aile, çocuğun eve geri dönmemesi üzerine durumu Kars Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede arama çalışmalarına başladı.

Kasım ve Arzu Ö’nün 8 yaşındaki çocukları Melih Ö'yü gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın emniyet birimine başvurmaları ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi

Öte yandan polisin mahalledeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelediği öğrenildi.