Kars'ta küçükbaş hayvanlara kayıt altına alınıyor

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeni doğan ve küpesiz kuzu ve oğlakların kulaklarına küpe takılarak kayıt altına alınıyor.

Tarım ve Orman Müdürü Arpaçay'a bağlı Tomarlı köyünde aşılama çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Aydın, daha sonra kollarını sıvayarak aşılama çalışmalarına katıldı.

Küçükbaş hayvanları kayıt altına aldıklarını ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, "İlimiz Türkiye hayvancılığın en önemli merkezlerinden birisi, geniş mera ve yayla alanlarımız ve özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımızla Türkiye hayvancılık merkezlerinden bir tanesiyiz. Yaklaşık 2 milyon civarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımız var. Kuzularla beraber bunun 1,5 milyonu küçükbaş hayvanlardan oluşuyor. Yakın süreçte büyükbaş hayvanları açılama faaliyetlerimizi çok yoğun bir şekilde sürdürdük ve bir noktaya getirdikten sonra şimdi küçükbaş hayvanlarımızla ilgili hem kimliklendirme çalışması, hem de aşılama faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

Koyunlarının kimliklendirildiğini belirten işletme sahibi yürütülen aşılama ve kimliklendirme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2025 yılı aşılama programı kapsamında koyun ve keçilere yönelik Koyun Keçi Vebası (PPR) ve Brucella Rev 1 aşılamaları yapılıyor. Aşılama çalışmalarının 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.