Kars'ta lise öğrencisi kız bir kişiyi öldürdü: Cinayetten 3 yıllık taciz çıktı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A. E. köyde hayvanlarını otlatmak için dışarı çıktığında kendisini rahatsız ettiği ileri sürülen 40 yaşındaki 3 çocuk babası Birdal Doğan ile karşılaştı. Babasının tabancasıyla dışarıda bulunan genç kız, kendisini kaçırıp evlenmekle tehdit eden Doğan'a 4 el ateş açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Doğan, bölgeye gelen ekiplerin incelemesi sonrası Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili jandarma çalışmalarını sürdürürken, köyde taraflar arası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kendisini taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı öldüren lise öğrencisi A.E. tutuklandı.

"3 YILDIR AZRA'NIN PEŞİNDEYDİ, KAÇIRMAK İÇİN ADAM TUTMUŞTU"



Yaşanan cinayetle ilgili Sabah gazetesine konuşan A.E.'nin babası Ş.E., 3 yıldır kızının rahatsız edildiğini ve daha önce Birdal Doğan'ın bu nedenden dolayı darp edildiğini söyledi. E.; "Kızımın 3 yıldır peşindeydi. Sürekli rahatsız ediyordu. 5-6 ay önce böyle bir şey olduğunu duyduk ama inanmadık. Sonra 2,5 ay önce Birdal'ın eşi gelip bize durumu anlattı. Sonra kızımla yeniden konuştum. Kendisi doğruladı, rahatsız ettiğini söyledi. Tehdit ettiği için korkmuş, bize bir şey söyleyememiş" dedi.

Sonrasında adamla konuştuklarını belirten baba, "Orada arbede çıktı. Bir daha yapma dedik. Bizim köylümüz. Akıllanmıştır, dedik ama sonra yine tehditler etmeye başlamış. Kızımı kaçırmak için adam tutmuş. Gördüğünüz yerde arabaya atın getirin demiş. Bundan dolayı da kızım yanında bıçak taşıyormuş" diye konuştu.

Birdal Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY GÜNÜ SALDIRDI



Olay günü ise Birdal Doğan'ın kızına evinin önünde saldırdığını iddia eden bab Ş.E., "Olayın olduğu gün eşimi, oğlumla hastaneye yollamıştım. Kızım normalde Pazartesi günü okula gidiyordu. Yatılı okuyordu. O gün oğlum ve eşim evde olmadığı için bana yardım etsin diye evde kaldı.Meradaki hayvanları ahıra bağlaması için yolladım. O sırada bu adam yine gelmiş. Köyde bunu görmüş, tedirgin olmuş. Sürekli mesajlarla tehdit ediyordu çünkü. O sırada evde benim tabancam duruyordu. İçeriden onu almış. Kızımın ifadesine göre kendisine saldırmış. Sonra olan olmuş" dedi.



"HAYALLERİMİZ YIKILDI, ADALETE GÜVENİYORUZ"



3 çocuk babası Ş. E., can güvenliklerinin olmadığını ve adalet istediklerini söyledi. Acılı baba, "Kızımın hayalleri vardı. En büyük oğlum yüksek lisans yapıyordu. Hepsini okutmak için hayatımı ortaya koydum. Kızımda başarılıydı. İyi bir üniversite okumak istiyordu. Ama bu olay hayallerimizi bitirdi. Benim kızım karıncayı incitmez. Neler yaşadığını herkes biliyor" dedi.